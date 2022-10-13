Армия Украины освобождает Херсонщину: под контроль Киева вернули уже 75 населенных пунктов

В освобожденной от оккупации России Херсонщине ужасная ситуация, враг разрушил инфраструктуру - глава ОВА / Фото из открытых источников, УНИАН

Силы обороны Украины в ходе военной операции в Херсонской области освободили 75 населенных пунктов. За октябрь украинским войскам удалось вернуть под контроль Киева 29 населенных пунктов. На освобожденных от российской оккупации территориях фиксируется ужасная ситуация. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - рассказал он в эфире Суспільне.

Также чиновник перечислил некоторые населенные пункты из тех, над которыми снова развевается флаг Украины.

Какие населенные пункты на Херсонщине освободили ВСУ

Нововасилевка

Новогригоровка

Новокаменка

Трифоновка

Красное

Любимовка

Крещеновка

Золотая Балка

Беляевка

Украинка

Большая Александровка

Малая Александровка

Давыдов Брод

Нововоскресенское

Петропавловка и др.

Также глава Херсонской ОВА добавил, что в освобожденных населенных пунктах ужасная ситуация. Захватчики разрушили множество домов, больниц, школ, детских садов, газопроводов, котельных и линий передач.

Ярослав Янушевич подчеркнул, что на деоккупированных ВСУ территориях проводятся работы по восстановлению мобильной связи и возвращению электроснабжения.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины продолжает работу над деоккупацией Херсонщины. В начале октября президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за эффективную работу.

В Оперативном командовании Юг опубликовали сообщение, согласно которому армия Украины освободила несколько населенных пунктов. Речь шла о Давыдове Броде, Крещеновке, Любимовке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Малой Александровке и Большой Александровке.

В американском Институте изучения войны заметили, что ВСУ сделали серьезный рывок на Херсонщине.

Они сокрушают малоукомплектованные войска России на севере региона. Захватчики вынуждены отступать с ранее занятых позиций.

Смотрите видео ТСН - оккупанты РФ бегут с поля боя в Херсонской область под давлением ВСУ

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