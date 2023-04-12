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Армия Украины за одну-две недели устроит прорыв в Крыму: полковник ВСУ назвал сценарий

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 17:41 обновлено 12 апреля, 17:43
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Когда средства поражения сил обороны Украины окажутся на побережье Азовского и Черного морей, Россия уже не сможет удерживать Крым, считает Сергей Грабский.
ВСУ, Крым
ВСУ быстро продвинутся в Крыму, если агрессор Россия утратит контроль над подступами к полуострову - Грабский / Коллаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Если войска страны-агрессора России утратят контроль над подступами к Джанкою, армия Украины осуществит прорыв в Крыму, который позволит ей максимум за 1-2 недели дойти до мыса Херсонес и выйти на Керченский полуостров. Ситуация для оккупантов ухудшится, когда военная техника ВСУ окажется на побережье Черного и Азовского морей. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у российских оккупантов нет шансов на удержание захваченного Крыма. Украина уже наносит удары по полуострову, а с выходом ВСУ к побережью Азовского и Черного морей ситуация для врага лишь ухудшится.

"У России нет никаких шансов удержать захваченный Крымский полуостров. Мы уже наносим удары по Крыму – прилетает в Севастополь, Феодосию, Джанкой и другие города. Ситуация для российских войск ухудшится, когда наши огневые средства окажутся на побережье Азовского и Черного морей. Мы существенно усилим способность нанесения ударов по Крыму", - отметил эксперт.

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По его словам, в Крыму может повториться ситуация по аналогии с правобережьем Херсонской области, когда агрессор Россия вынуждена была вывести свои войска.

"Условно говоря, операцию по Крыму можно сравнить с освобождением правобережья Херсонщины. Там мы последовательно уничтожали все обнаруженные военные объекты противника и заставили его отступать. Так же будет и в Крыму, причем на полуострове ВСУ будет даже легче, потому что обо всех объектах противника информация нам уже известна. Есть представление дальнейшего развития ситуации", - объяснил он.

Также эксперт добавил, что если противник потеряет контроль над подступами к Крыму, ВСУ за одну-две недели прорвутся до мыса Херсонес и выйдут к Керченскому полуострову.

"Если противнику не удастся удержать перешейки, открывающие путь к Джанкою, ВСУ понадобится максимум 1-2 недели, чтобы дойти до мыса Херсонес и выйти на Керченский полуостров", - подчеркнул Сергей Грабский.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что освобождение армией Украины оккупированного Крыма изменит стратегическую ситуацию на фронте. Наиболее перспективным вариантом для ВСУ он видит рассечение "сухопутного коридора" в захваченный Крым. Ходжес ожидает успешной операции украинских войск.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина может пойти на переговоры с агрессором Россией после того как украинские войска выйдут к Крыму. Позже чиновник уточнил, что это лишь одна из возможных опций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает возможным сценарий освобождения Крыма в течение 5-7 месяцев. По его мнению, у Москвы нет ресурсов для удержания полуострова. Переговоры могут состояться только в том случае, если РФ заберет своих оккупантов из Крыма.

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