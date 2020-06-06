Копы торговали наркотиками: Аваков и все руководство МВД нагрянули в Павлоград

Арсен Аваков нагрянул в Павлоград / УНИАН

Министерство внутренних дел в субботу, 6 июня, в Павлограде начало операцию по зачистке региона - там СБУ недавно раскрыла банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками. В город приехал министр Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.

По словам Бужанского, начальник Департамента внутренней безопасности Нацполиции Игорь Мартищук будет временно руководить полицией Павлограда.

"Короче, именно так, как представляли себе уютное субботнее утро собранные в зале начальники райотделов. Хотя нет, вру, представляли как-то иначе", - пишет Бужанский.

Он также сообщил, что главный приоритет операции - разгром наркоторговли в городе. Срок, выделенный на "зачистку" - 30 дней.

"Внутренняя безопасность Нацполиции, Госбюро расследований и Службы безопасности Украины провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальные отработки по региону", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

В настоящее время всех сотрудников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию, сообщили в МВД.

Читайте также"Кому-то что-то не нравится": Аваков объяснил сбор подписей в Раде за его отставкуНапомним, в пятницу, 5 июня, возле здания Верховной Рады прошла акция за отставку министра Арсена Авакова.

Участники протеста привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют "бобик". Один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения, но полиции удалось быстро потушить огонь на его теле.

Также ранее глава МВД Арсен Аваков пообещал внедрить в отделениях систему видеофиксации следственных действий, организовать внеплановые инспекции (для этого создадут специальные инспекции) и ввести дополнительные психологические тесты при отборе кадров. Кроме того, полицейских ждет повышение зарплат и улучшение материального обеспечения.