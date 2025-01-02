Атака 30 тысяч оккупантов с севера: Згурец предупредил об опасности

Украине сейчас сверхважно удержать свою группировку на территории Курской области, ведь враг имеет планы на прорыв новых территорий.

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Удержание украинского плацдарма на Курщине является сверхважным сейчас для хода боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Згурец:

Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины

Оккупанты привлекают к боям войска КНДР

ВСУ должны контролировать Курщину, чтобы предотвратить прорыв РФ на Сумщину

Пятый месяц продолжается операция Украины в Курской области, которая решает важную стратегическую задачу. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, в то время как украинская группировка на Курщине перешла от захвата территорий страны-агрессора России к удержанию плацдарма, Кремлю пришлось перебросить туда около 30 тысяч военных, в том числе из КНДР, для вытеснения сил Украины.

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Однако пока противник не достиг желаемых результатов и украинской группировке важно и в дальнейшем держать контроль над Курщиной, чтобы армия РФ не создала новой угрозы для Украины.

Речь идет о том, что враг еще до начала Курской операции намеревался перекатить свои силы в Сумскую область. Сейчас Кремль не отказался от этого плана, поэтому ВСУ крайне важно оставаться на территории России.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Недавно Главред писал, что по данным аналитиков ISW российские военные продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма". Речь идет о захвате населенного пункта Черкасская Конопелька.

Ранее в ССО сообщали, что рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области страны-агрессора России.

Накануне стало известно, что украинские военные недавно нанесли удар по оперативному штабу в Льгове, Курская область. Этот город является важным транспортным узлом для автомобильных и железнодорожных путей, через которые осуществляется снабжение и поддержка российских войск во время контрнаступления.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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