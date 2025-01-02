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Атака 30 тысяч оккупантов с севера: Згурец предупредил об опасности

Анна Косик
2 января 2025, 02:57
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Украине сейчас сверхважно удержать свою группировку на территории Курской области, ведь враг имеет планы на прорыв новых территорий.
ВСУ, Курская область
Удержание украинского плацдарма на Курщине является сверхважным сейчас для хода боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Згурец:

  • Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины
  • Оккупанты привлекают к боям войска КНДР
  • ВСУ должны контролировать Курщину, чтобы предотвратить прорыв РФ на Сумщину

Пятый месяц продолжается операция Украины в Курской области, которая решает важную стратегическую задачу. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, в то время как украинская группировка на Курщине перешла от захвата территорий страны-агрессора России к удержанию плацдарма, Кремлю пришлось перебросить туда около 30 тысяч военных, в том числе из КНДР, для вытеснения сил Украины.

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Однако пока противник не достиг желаемых результатов и украинской группировке важно и в дальнейшем держать контроль над Курщиной, чтобы армия РФ не создала новой угрозы для Украины.

Речь идет о том, что враг еще до начала Курской операции намеревался перекатить свои силы в Сумскую область. Сейчас Кремль не отказался от этого плана, поэтому ВСУ крайне важно оставаться на территории России.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Недавно Главред писал, что по данным аналитиков ISW российские военные продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма". Речь идет о захвате населенного пункта Черкасская Конопелька.

Ранее в ССО сообщали, что рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области страны-агрессора России.

Накануне стало известно, что украинские военные недавно нанесли удар по оперативному штабу в Льгове, Курская область. Этот город является важным транспортным узлом для автомобильных и железнодорожных путей, через которые осуществляется снабжение и поддержка российских войск во время контрнаступления.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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