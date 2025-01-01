'Россия идет на риск': эксперт назвал болевую точку российских войск

Оккупированный российскими войсками крымский полуостров стал для врага "чемоданом без ручки" из-за сложности логистических маршрутов, отметил Лакийчук.

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У российских войск есть только 2 выхода / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Крым стал больным местом для российских войск

ВСУ системно осуществляют огневое воздействие на оккупированный Россией полуостров

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать логистические маршруты российской армии в Крыму. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он отметил, что Крым стал слабым местом для российских войск, которые считали, что его оккупация станет стратегическим преимуществом, но на самом деле все оказалось иначе.

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"Крым - это два входа на севере: Чонгар и Перекоп, и один вход на востоке - Керченский пролив, который является мощной артерией, которую перерезать значительно проще. Этим и воспользовались Силы обороны Украины, уничтожая его как на входе, так и на выходе", - отметил Лакийчук.

По мнению эксперта, удары по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе нанесли не только болезненные, но и сокрушительные потери. Украинские Силы обороны ведут так называемую формирующую операцию на Крымском полуострове. Несмотря на то, что сейчас нечасто говорят о непосредственной военной перспективе освобождения Крыма, украинская армия делает все возможное, чтобы ослабить врага на южном направлении и создать условия для будущего освобождения полуострова.

"То есть, из-за огневого воздействия, которое осуществляют ВСУ по Крыму, он стал для врага "чемоданом без ручки". Россиянам приходится обеспечивать силы, которые находятся на полуострове, рискованными маршрутами вдоль линии фронта", - добавил Лакийчук.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 декабря в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы, которые оккупанты связали с атаками беспилотников - как воздушных, так и морских. Об этом заявил так называемый "губернатор" Михаил Розважаев.

Кроме того, в Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", который Россия захватила в 2014 году. Хотя инцидент произошел 23 декабря, сведения о нем появились только 26 декабря, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Тем временем российские оккупанты в Крыму сталкиваются с проблемами в укреплениях вблизи Крымского моста, которые разрушаются из-за природных факторов. Сезон штормов продлится еще 2-3 месяца, что создаст дополнительные трудности для оккупантов, отметил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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