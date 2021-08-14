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Атака расистов в центре Киева: Беленюк высказался о реакции полиции

14 августа 2021, 07:53
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Олимпийский чемпион откровенно рассказал о "наезде" неадекватов.

Беленюк
Жан Беленюк / Reuters

Народный депутат от Слуги народа, олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал скандал с нападением на него расистов в центре Киева.

В своем сообщении в Facebook он поблагодарил всех за поддержку, а также прокомментировал реакцию правоохранителей на инцидент.

Олимпийский чемпион поблагодарил главу МВД Дениса Монастырского и сотрудников Нацполиции за оперативную реакцию.

"Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит куда-то поехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - подчеркнул он.

Нардеп уточнил, что получил сотни звонков со словами поддержки.

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"Уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными", - добавил Беленюк.

Атака расистов на Беленюка:

Как ранее сообщалось, в центре Киева неизвестные напали на Жана Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону.

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"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

новости Киева Жан Беленюк
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