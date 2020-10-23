Аваков оправдал досадную "сдачу Крыма" России

Аваков считает, что Крым спасти было невозможно / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в 2014 году Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма Россией.

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время", — цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

Такой репликой министр прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя".

Аваков подчеркнул, что тема аннексии Крыма не может быть предметом сиюминутных публичных дебатов. По словам главы МВД, этот серьезный вопрос требует квалифицированного подхода к обсуждению ситуации.

"И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", — сказал Аваков.