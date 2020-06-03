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Названа дата и цена первого рейса МАУ после карантина

3 июня 2020, 18:55

Пассажиры смогут долететь из Киева в Одессу.

Боинг, МАУ
МАУ запускает первый рейс после карантина / Reuters

Авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила о возобновлении авиасообщения. Первым рейсом после карантина будет внутренний перелет сообщением Киев-Одесса, и состоится он 5 и 6 июня.

Как сообщает пресс-служба МАУ в Facebook, рейс вылетит из Киева в Одессу 5 и 6 июня, а 8 и 9 июня можно будет долететь из Одессы в Киев.

Все желающие смогут праздничные дни провести в Одессе. Билет из Киева в Одессу обойдется от 1514 гривен, а в обратную сторону от 1497 гривен.

"Не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты - маски и необходимость соблюдать социальной дистанции в аэропорту", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение.

Как сообщал Главред, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как можно выехать за пределы Украины уже сейчас. По его словам, украинцы могут воспользоваться автомобильным транспортом, чтобы выехать в Евросоюз или Беларусь.

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