Авиаудары возле жилых домов и детсада, есть погибший - подробности взрывов в Днепре

/ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре утром, 11 марта, прогремели три взрыва, в результате которых есть один погибший.

"11 марта около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - сообщили в ГСЧС Украины.

Жители Днепра также сообщают о трех взрывах.

По некоторым данным, ракетные удары были в районе Петровки. Это территория одного из главных предприятий города - Днепровского металлургического завода (ранее - имени Григория Петровского) и улицы вокруг него.

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