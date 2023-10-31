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Авто, бронежилеты, зарядные станции и уникальная система подавления БПЛА: что украинские аграрии покупают для армии

Олег Макаров
31 октября 2023, 12:58 актуально
Авто, бронежилеты, зарядные станции и уникальная система подавления БПЛА: что украинские аграрии покупают для армии

Начиная с зимы 2022 года Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" и ее акционеры по разным запросам Сил обороны Украины направили на закупку автомобилей, тепловизоров, дронов, зарядных станций, средств личной защиты, бронежилетов и новейших систем борьбы с БПЛА более 40 миллионов гривен. Об этом стало известно из пресс-релиза Торгово - промышленной группы компаний.

"СВІТ АГРО" сообщила, что закупила автомобили Renault Duster, портативные зарядные станции Eco Flow Delta, более 1000 бронежилетов и комплектов персональной защиты, продукты питания и прочее.

"СВІТ АГРО" по обращению главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины направила средства для приобретения системы автоматического обнаружения и подавления вражеских БПЛА" - указано в сообщении компании.

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Авто, бронежилеты, зарядные станции и уникальная система подавления БПЛА: что украинские аграрии покупают для армии

Таким образом, Вооруженные Силы Украины получили в свое распоряжение одну из лучших современных систем по автоматическому обнаружению, идентификации и противодействию БПЛА, производителем которой является немецкой компании Rohde&Schwarz.

Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" является признанным лидером в Украине по поставке аминокислот, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, вакцин, подкислителей, премиксов и других продуктов на отечественный и мировые рынки.

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