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Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

Даяна Швец
7 ноября 2024, 17:35
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Американцы понимают, что иначе деньги могут исчезнуть, а Трамп действительно может остановить эту помощь.
Байден влетает 'в последний вагон': как США ускорят военную помощь - эксперт
Байден может ускорить военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Самые главные тезисы Дубовика:

  • Байден пытается опередить Трампа с блокировкой помощи
  • Демократы не просчитали ход событий в случае своего проигрыша

Администрация 46-го президента США Джо Байдена откладывала решение, но теперь намерена ускорить предоставление военной помощи Украине.

Об этом 7 ноября заявил в эфире телеканала FREEДОМ директор Центра международных исследований и специалист по американским вопросам Владимир Дубовик.

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"Байден сейчас и его команда собираются действительно быстрее направить оружие сейчас Украине и на ту сумму, которая еще остается в бюджете, - это точно, потому что они понимают, что иначе эти деньги могут исчезнуть, а Трамп действительно может остановить эту помощь. Поэтому скорее нужно ее направить. Но с другой стороны, вот тоже аналитики сейчас пишут, что быстрее - это не значит, что она будет там через два дня или через неделю. Все-таки это серьезная техника, которая должна быть сначала найдена и так далее, доставлена. То есть на самом деле это может растянуться на недели и месяцы", - сказал он.

По словам эксперта, часть этой помощи может поступить в Украину уже после инаугурации Дональда Трампа, что означает теоретическую возможность ее остановки.

Однако Дубовик считает, что скорее всего, Трамп позволит поставкам достичь Украины, хотя и, возможно, не будет инициировать новых пакетов помощи.

"В конце сентября сказали, что есть около 6 миллиардов долларов, из них уже немного потратили денег - на эти деньги я думаю, что в ближайшие недели и месяцы администрация Байдена успеет осуществить поставки. Почему они так затянули, это отдельный вопрос", - сказал директор Центра международных исследований.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

По мнению Дубовика, демократы могли рассчитывать на победу на выборах и планировали распределить средства, выделенные на помощь Украине, на более долгий период, чтобы избежать задержек в поставках.

"В прошлом году принимали бюджет, когда была задержка на полгода, и только в апреле этого года, вместо осени прошлого, приняли бюджет и, соответственно, помощь Украине. Они хотели избежать, видимо, в Белом доме такого варианта, такого сценария, что Украина надолго останется без военной помощи, и растянуть эту имеющуюся сумму на ближайшие месяцы. Но получилось так, что они проиграли президентскую гонку, поэтому нужно, конечно, сейчас очень оперативно тратить эти деньги и направить все, что они могут, для нужд Украины", - сказал он.

Последние ключевые новости о США

В то же время Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине. По его словам, необходима реализация концепции "мир благодаря силе", которая уже неоднократно доказывала свою эффективность.

А вот в авторской статье для журнала Foreign Policy говорится, что победа Трампа поставила Украину перед выбором. Наше государство должно снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы.

Как стало известно изданию Главред, есть один неожиданный "плюс" от Трампа. Оказывается, что изменения в оборонных возможностях ЕС и отказ Трампа финансировать НАТО, теоретически могут пойти на пользу Украине.

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