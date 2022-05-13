Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала за рубеж после президентских выборов в 2020 году, сделала скандальное заявление о том, что якобы благодаря действиям беларусов российские оккупанты не смогли захватить Киев.

В интервью Настоящему времени она сказала, что беларусы в большинстве поддерживают Украину в борьбе против агрессора.

"Беларусы показали в очередной раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", - подчеркнула Тихановская.

Отметим, что это заявление вызвало бурную реакцию в украинском сегменте Интернета. Многие пользователи напомнили Тихановской о том, что именно с территории Беларуси ведется системный ракетный обстрел Украины.

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"Сейчас я получаю много отзывов украинцев и беларусов на интервью, в котором сказала, что "во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси". Я считаю, что задача политика – быть честным и открытым с людьми, и поэтому решила написать этот пост", - написала в ответ Тихановская в Facebook.

Она утверждает, что подвиг, жертва и героизм украинского народа не поддаются ни оценке, ни сомнению.

"Уважаемые украинцы, я полностью согласна, что подвиг вашего народа, жертва вашего народа и героизм вашего народа не поддаются ни оценке, ни сомнению. То, как вы все вместе защищаете свою страну и своё будущее, – это пример всему миру, всем нациям и государствам. Ни я, ни любой другой человек на планете не может лишить вас этой заслуги. И задача всех нас – помогать вам бороться за мир и против агрессоров. Белорусы понимают это и каждый день помогают вам, чем могут", – добавила Тихановская.

Ранее сообщалось о том, что количество беларусов, которые не поддерживают участие РБ в войне против Украины, выросло до 97%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Рыгора Астапени, проведенного 11 марта.

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