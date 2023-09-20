Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — Bild

Российским оккупантам удалось увеличить дальнобойность своих беспилотников.

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В РФ разработали дальнобойную версию беспилотника Ланцет / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В арсенале российских оккупантов появились дальнобойные версии беспилотников Ланцет, которые способны преодолевать значительные расстояния.

Об этом сообщили военные аналитики Ukraine Weapons Tracker на странице в соцсети Х. При этом было опубликовано соответствующее видео.

На кадрах зафиксировано, как российский дрон атакует аэродром Долгинцево (Кривой Рог, Днепропетровская область). При этом пропагандисты утверждают, что в результате был поражен украинский МиГ-29.

видео дня

Кроме того, второй беспилотник оккупантов РФ зафиксировал на видео атаку с большой высоты.

"Украинский истребитель МиГ-29 был поврежден барражирующим российским боеприпасом "Ланцет" на аэродроме Кривого Рога. Ближайшие российские позиции расположены на расстоянии более 65 километров", - говорится в сообщении.

В свою очередь аналитик Bild Юлиан Рёпке считает это свидетельством того, что России удалось увеличить дальнобойность своих беспилотников.

"Плохая новость для Украины. Лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии. Для понимания: до сих пор, по всем расчётам, дрон пролетал от 35 до 45 км. Однако для этой атаки он пролетел от 80 до 90 км. Конечно, это не классическое "дальнобойное оружие", но это существенный скачок в дальнобойности", — написал Рёпке.

Смотрите видео - дрон РФ атаковал аэродром ВСУ:

Дрон Ланцет ударил по аэродрому ВСУ / Скриншот

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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