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Без чипсов и сосисок: с января в школах вводят новые запреты

10 декабря 2020, 14:23
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Новации вводятся в контексте борьбы с коронавирусом, в частности профилактики здорового образа жизни.

школа
В украинских школах вводят новые запреты / УНИАН

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования.

Об этом во время брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, новации вводятся в контексте борьбы с коронавирусом, в частности профилактики здорового образа жизни.

Кого подвезут до школы:

Ляшко рассказал, что ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.

Все работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры, а в случае нарушения их сроков прохождения они не должны допускаться в школу и не привлекаться к образовательному процессу.

Аренда школ не под образовательные потребности запрещена. Также четко установлены требования к благоустройству территории школ и установлено, кто несет ответственность, и кто должен следить за соблюдением этих норм.

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Интернет, ПК и школьная мебель:

Минздрав разрешил использовать в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет.

Установлены также требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях:

  • экран персональных компьютеров должны быть не меньше 15 дюймов;
  • если же используются ноутбуки, то экран может быть 14 дюймов, но отдельно еще должна быть мышка и клавиатура.

В каждом учебном заведении предполагается как минимум 2-3 размера соответственно промаркированной мебели.

Профилактика болезней и санитарные нормы:

"Для того, чтобы профилактировать нарушения осанки, чтобы не было сколиозов, надо не только подбирать мебель по росту, также предложено не менее двух раз в год пересаживать учеников в другие ряды", - отметил Ляшко.

Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангиной, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, то есть ближе к внутренней стене.

Также санитарным регламентом прописано, что могут быть разрешены и должны быть в каждом учебном заведении внутренние санитарные узлы.

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Изменения в организации питания:

Разрешается в школах организовывать кейтеринг. Он должен отвечать всем принципам и требованиям безопасности и качества пищевых продуктов.

Кроме того, установлен ряд ограничений к продуктам, это касается содержания соли, сахара, жиров, а также учитываются тенденции здорового питания на подходах Всемирной организации здравоохранения.

В то же время, санитарным регламентом в школьных буфетах и ​​автоматах запрещается продавать:

  • снэки - чипсы, сухарики, попкорн;
  • мясные и рыбные продукты промышленного производства;
  • колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу;
  • некоторые сладости и прочее.

Определенная группа пищевых продуктов должна быть в ежедневном школьном рационе учащихся:

  • злаковые;
  • овощи;
  • фрукты;
  • ягоды;
  • молочные продукты.

Напомним, ранее в Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина.

Минздрав школы санитарные нормы Виктор Ляшко
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