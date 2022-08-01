Без формы и с беспилотниками: оккупанты изменили тактику борьбы с партизанами

Оккупанты изменили тактику борьбы с партизанами Украины / Reuters

Оккупанты РФ изменили тактику борьбы с украинскими партизанами из-за деятельности нашего подполья, сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт Сопротивление.

Сейчас оккупационные войска во время антипартизанских рейдов не надевают военную форму, а также передвигаются на автомобилях с украинскими номерами

Также фиксируются случаи использования россиянами разведывательных БПЛА для наблюдения за местами массового скопления людей, такими как рынки, кафе и центральные площади.

Например, военные сообщают, что в пгт Брилевка на Херсонщине захватчики выселили людей из домов в радиусе 400 метров от железнодорожной станции, где они загружают военную технику. Саму станцию оцепили, чтобы местные жители не передавали информацию о движении вражеской техники ВСУ.

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В то же время оккупанты продолжают проверять смартфоны, компьютеры и документы у жителей юга Украины. Во время обысков в домах людей ищут стрелковое оружие, которое затем изымают несмотря на разрешения на него.

"Ведь понимают против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ", - отмечается в сообщении.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Ударами украинской артиллерии поврежден Антоновский мост, который больше не пригоден для эксплуатации. Эстакада использовалась войсками РФ для обеспечения своих сил.

ВСУ поразили и Антоновский железнодорожный мост. Теперь оккупанты не могут перебрасывать свои силы через Днепр.

На Херсонском направлении армия Украины освободила уже 46 населенных пунктов. Ситуация в области критическая. Власти призывают людей эвакуироваться.

Оккупационные войска РФ пытаются продвинуться на Донбассе. По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, они наносят авиаудары по населенным пунктам Луганщины. ВСУ продолжают держать оборону.

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