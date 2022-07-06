"Без головы, без ног, без туловища": оккупанты в истерике от колоссальных потерь в Украине

Российские военные жалуются на большие потери в Украине / УНИАН, Reuters

Российские оккупанты в Украине заявляют о колоссальных потерях и находятся на грани нервных срывов от пережитого на войне.

При этом у некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных. Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области.

Вместе с тем захватчики мечтают просто вернуться домой в живых. А действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Рашист уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Когда вернется с войны, планирует объездить церкви и монастыри.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты все чаще ведут разговоры со своими родными, в которых говорят, что не хотят воевать, поэтому пишут рапорты на увольнение.

В частности, оккупант просит родственников обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.

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