"Без головы, без ног, без туловища": оккупанты в истерике от колоссальных потерь в Украине

У оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных.
Российские оккупанты в Украине заявляют о колоссальных потерях и находятся на грани нервных срывов от пережитого на войне.
При этом у некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных. Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области.
Вместе с тем захватчики мечтают просто вернуться домой в живых. А действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.
"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.
Рашист уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Когда вернется с войны, планирует объездить церкви и монастыри.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты все чаще ведут разговоры со своими родными, в которых говорят, что не хотят воевать, поэтому пишут рапорты на увольнение.
В частности, оккупант просит родственников обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.
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