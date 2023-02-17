Без новой волны мобилизации Украине войну не выиграть: эксперт назвал причину

Украине нужна новая волна мобилизации, дополнительно к весенней, уверен Евгений Дикий.

Эксперт оценил ситуацию с мобилизацией в Украине / УНИАН

Украине нужно было начинать новую волну мобилизации одновременно с РФ, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Мы проводим мобилизацию, которую, к сожалению, не начали одновременно с ними. Хотя надо было – когда русские перешли этот барьер, решили, что пойдут на всеобщую мобилизацию, было очевидно, что в тот момент нужно было начинать следующую волну мобилизации и нам, дополнительную к весенней. Почему-то с этим тянули до января, поэтому теперь это делается довольно криво и мы наверстываем время", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что новая волна мобилизации Украине нужна, потому что без этого невозможно будет выиграть войну с оккупантами РФ.

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"То есть мы должны мобилизовать еще людей и буквально вытрясти из наших западных союзников необходимое нам "железо", а это требует определенного времени. У русских так же – во время мобилизации они пока что выжали, что могли, и сейчас их не лимитирует запас людей в тылу, а то, сколько людей они могут одеть, вооружить и как-то привезти на фронт. И с этим они свой лимит пока исчерпали. Через некоторое время они смогут еще, но их лимитирует то, что не работает оборонпром, и практически не возобновляются запасы техники и БК", — добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Напомним, в условиях военного положения в Украине действует право некоторых категорий военнообязанных на освобождение от мобилизации.

В частности, такой порядок предусмотрен для военнообязанных, которые занимаются уходом за инвалидами.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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