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Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

30 октября 2022, 08:52

Если произойдет прорыв ГЭС, это не даст России ничего положительного, потому что они получают более серьезную водную преграду.

Каховская ГЭС, Тарас Чорновил
Каховская ГЭС критически важна для РФ и она не решится на подрыв - Тарас Чорновил / Коллаж УНИАН

Российским оккупантам невыгодно подрывать Каховскую ГЭС. Об этом в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его мнению, чтобы полностью разрушить плотину, то есть чтобы возник эффект "большой волны", а не просто постепенного истечения воды может понадобиться от почти ста до нескольких сотен тонн взрывчатки. И взрыв такой силы будет сложно списать на Украину.

"Каховскую ГЭС можно взорвать двумя способами - тактическим ядерным ударом или несколькими четырехтонными авиабомбами, которыми уничтожали Мариуполь. Но для последнего нужно, чтобы на ГЭС зашли тяжелые бомбардировщики, а подъем таких бомбардировщиков с дальних аэродромов фиксируется заранее. И ВСУ были бы готовы их сбивать, потому что эти самолеты настолько доступны для сбивания ПВО, что их просто на этот район невозможно запустить - они будут сбиты еще на подходе", - пояснил Чорновил.

Кроме того, по словам Чорновила, если происходит прорыв ГЭС, это не даст России ничего положительного, потому что они получают более серьезную водную преграду.

"После освобождения правого берега ВСУ не будут спешить брать левый берег, потому что Днепр - это достаточно серьезное препятствие, чтобы под огнем его форсировать. Если и будет наступление - то со стороны Запорожской области. Но более того - открывается колоссальный фронт, потому что течет вода из Каховской ГЭС и там есть очень узкие места, которые можно очень быстро форсировать понтонными переправами, потому что они не укреплены со стороны оккупантов. Как только примерзает грунт, как сразу там может произойти форсирование. То есть так русские открывают для себя 200 дополнительных километров фронта", - считает Чорновил. И добавляет, что в случае большой волны, россияне могут потерять контроль над левым берегом.

Более того, по словам Чорновила, украинские войска не теряют, в принципе, ничего, потому что правый берег выше, будет частичное подтопление районов Херсона, и затоплена дельта внизу Днепра.

"То есть весь правый берег и наши военные будут невредимы, тогда как у русских затапливается громадная часть их позиций, которые затем будут постепенно просыхать, но туда они не смогут подводить ни артиллерию, ни что-то другое - они теряют очень много. В том числе возможность беспрепятственно бить по Николаеву", - говорит эксперт.

Но главная причина, по которой российским оккупантам невыгодно подрывать Каховскую ГЭС - исчезновение водоснабжения в Крым.

"До момента, пока и Крым, и весь юг Украины станут полностью украинскими, будет стопроцентная гарантия, что вода в Крым не пойдет уже никогда. То есть надо будет полностью отстроить ГЭС, всю плотину, что является очень долгой работой и никто с ней особо не будет спешить. Да и мы этим займемся, только если Крым будет украинским. К тому же, Северо-Крымский канал и поставки воды в Крым - это фетиш для Путина, и разрушить их никто из россиян не захочет", - резюмировал Чорновил.

В то же время, охлаждение Запорожской АЭС тоже происходит за счет воды из Каховского водохранилища. "Спадает водохранилище - и появляется страшная проблема с охлаждением ЗАЭС. Потому что, во-первых, в рабочий режим ее уже перевести будет невозможно до восстановления водохранилища, и они не смогут ее использовать. Во-вторых, им придется вложить миллиардные ресурсы для того, чтобы вынуть оттуда ядерное топливо, чтобы предотвратить перегрев. Ведь тогда станция потребует постоянного электроснабжения и охлаждения - им надо будет качать где-то с Днепра по несколько километров воду, чтобы восполнять ресурсы для охлаждения, что невероятно дорого. Потому что в противном случае на территории, которую в РФ считают своей, могут произойти серьезные повреждения и радиационное заражение", - отметил Чорновил.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды.

Подрыв Каховской ГЭС - новости:

война в Украине Тарас Чорновил Каховская ГЭС
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