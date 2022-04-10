"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантов

Войска России / Reuters

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел", - рассказал он, передает Украинская правда.

Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, Град, Смерч, Ураган, Точка-У.

"Все, что у них есть, они используют", - отмечает Гайдай.

По его словам, такой бой продолжится несколько часов.

"Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", — описал Гайдай мрачный сценарий оккупантов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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