"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантов

Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, каким может быть бой за Донбасс.
"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел", - рассказал он, передает Украинская правда.
Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, Град, Смерч, Ураган, Точка-У.
"Все, что у них есть, они используют", - отмечает Гайдай.
По его словам, такой бой продолжится несколько часов.
"Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", — описал Гайдай мрачный сценарий оккупантов.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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