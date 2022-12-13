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Блэкаут в Украине и поражение Европы: Зеленский назвал цель энергетического террора РФ

13 декабря 2022, 13:19
Глава государства назвал, что нужно Украине для сохранения энергетической системы.
Зеленский
Владимир Зеленский назвал цель энергетического террора РФ / Forbes.ua, Скриншот

Президент Владимир Зеленский призвал страны-партнеры оказать срочную помощь Украине в сохранении ее энергетической системы.

Об этом он заявил в ходе конференции "Солидарны с украинским народом", которая проходит во вторник в Париже под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, которая транслировалась в Twitter Елисейского дворца.

"Как минимум, до завершения отопительного сезона нам нужна аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы . То есть поставка электрики из стран Евросоюза в Украину. Объем до 2 Гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электрики увеличить импортную мощность", - сказал он.

При этом глава государства перечислил несколько категорий оборудования, которое нужно Украине для сохранения энергетической системы:

  • трансформаторы;
  • оборудование для восстановления высоковольтных сетей;
  • газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

По словам Зеленского, такая поддержка может стоить около 800 млн. евро в текущих ценах.

Он заявил также, что "нам нужен специальный механизм координации усилий – Парижский механизм, который позволит давать эффективные ответы на каждый случай российского энерготеррора".

Зачем РФ уничтожает энергосистему Украины

Президент также считает, что Россия наносит удары по энергосистеме Украины, чтобы иметь хоть какой-то повод заявить о "победе" в Украине и поражении европейского сообщества.

По его мнению, ударами по гражданской инфраструктуре Россия открыла новый фронт против Украины, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей страны.

"России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления. Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради страны и украинцев против блекаутов и энерготеррора", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике, однако большинство украинских электростанций были повреждены или разрушены обстрелами.

Ранее Зеленский заявил о том, что российские оккупанты продолжают террор украинцев и обстреливают ракетами объекты критической инфраструктуры. Враг повредил около 50% энергетической инфраструктуры.

Зеленский назвал этот террор издевательством над украинцами.

"По состоянию на сегодня повреждено уже около половины украинской энергетической инфраструктуры. Этот русский террор - не просто очередное издевательство врага над украинцами. Но и проявление очень циничной российской антиевропейской политики, античеловеческой политики", - сказал Зеленский.

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