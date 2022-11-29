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Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едой

29 ноября 2022, 13:53

Поскольку есть риск, что украинцы могут на длительное время остаться без света из-за российских обстрелов, лучше быть к этому максимально готовыми.

Свет, отключение света, свеча, вода
Лучше выполнить несколько шагов, чтобы быть готовыми к возможному блэкауту/ УНИАН

Согласно возможным сценариям блэкаута, при таких обстоятельствах от света на длительное время могут отключить или всю Украину, или левобережную ее часть. На восстановление электроснабжения по стране энергетикам может потребоваться от трех дней до недели.

Чтобы такая ситуация не стала неприятным сюрпризом, стоит быть к ней максимально готовыми. Тогда даже при таких обстоятельствах удастся минимизировать негативные последствия для себя лично и своей семьи.

Запасы воды

В первую очередь стоит запастись достаточным количеством воды. Блогер Кирилл Данильченко отмечает, что лучше иметь дома несколько упаковок минералки и 4 бутыли воды по 19 литров. Также необходимо сделать запас технической воды – ее можно набрать в ванну и другие емкости. На крайний случай можно приобрести туристический фильтр.

Запасы пищи

Необходимо иметь дома достаточный запас еды, которая уже готова к употреблению: овсяные хлопья, которые можно запарить кипятком, вермишель быстрого приготовления, кус-кус для запаривания, изюм и другие сухофрукты, орехи и семечки.

Также в ситуации, когда не будет возможности приготовить полноценные блюда, подпитаться помогут следующие продукты:

  • цельнозерновое печенье,
  • вафли,
  • халва,
  • конфеты,
  • квашеные овощи и тому подобное.

Запас лекарств

Под рукой всегда должны быть те лекарства, которые могут понадобиться лично вам и членам вашей семьи. Также в аптечке должны быть лекарства и средства для первой помощи в критических ситуациях.

Где взять электричество при отключении света

Лучше, чтобы дома был павербанк (если не один – вообще замечательно). Стоит постоянно держать его заряженным.

Также лучше запастись фонарями и батарейками к ним (в случае, если они работают на батарейках). Кроме этого, стоит приобрести свечи.

Все гаджеты должны быть заранее заряженными.

Блэкаут в Украине
Инфографика ГСЧС Украины

Как обеспечить тепло в условиях блэкаута

Для сохранения тепла можно одеть термобелье – оно не будет позволять терять тепло вашего тела. С этой же целью можно надеть термоноски.

Также запаситесь теплой одеждой, пледами, грелками и тому подобным.

Кроме этого, все электроприборы после отключения света лучше выключать из сети, ведь во время включения света напряжение может быть намного больше обычного, и приборы рискуют выйти из строя.

Если у вас есть генератор, его нужно использовать вне помещения.

В телефон лучше скачать офлайн-карту вашего населенного пункта.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отключение света в столице Украины могут продолжаться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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