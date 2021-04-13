Боевики предложили три варианта - в ТКГ рассказали о переговорах по Донбассу

Сергей Гармаш / hvylya.net

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу представители боевиков "ДНР" требуют участия в переговорах Майи Пироговой, которая имеет в Украине заочный приговор за терроризм. Об этом рассказал в эфире программы канала Украина 24 член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Сегодня работали все подгруппы, две еще работают на данный момент. С утра было заседание рабочей группы по политическим вопросам, оно проходило в неформальной форме, неофициально шли консультации представителей ОБСЕ с представителями ОРДЛО, потом России, потом Украины. Стороны искали возможность проведения переговоров с учетом того, что Украина заявила, что не будет садиться за стол переговоров с Майей Пироговой, осужденной за терроризм в Украине", - сообщил Гармаш.

По его словам, боевики "ДНР" настаивают на участии Пироговой, и, как выход, они предложили украинской делегации три варианта:

"Первый – это игнорировать уголовные дела в отношении участников переговоров. Второй – они согласны убрать Пирогову из своей так называемой делегации, но в обмен они хотят, чтобы мы убрали Дениса Казанского – после 11 месяцев в ТКГ они вдруг узнали, что у них против него открыто уголовное дело. Они приравняли его к Пироговой. По их "законодательству" ему вменяется статья, которой предусмотрена смертная казнь и конфискация имущества. На вопрос представителя Украины, какое государство осудило Казанского, представители ОРДЛО не смогли ответить. И третий вариант – это просто проводить заседания без экспертов и советников, то есть без нас и их так называемых экспертов", ‒ подытожил Гармаш.

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