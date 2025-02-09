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Более 2 тысяч целей за неделю: РФ атаковала Украину ракетами, бомбами и БпЛА

Юрий Берендий
9 февраля 2025, 12:11обновлено 9 февраля, 12:43
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Российское военное производство, в частности, средств поражения, основывается на трех факторах, отметил Зеленский.
Более 2 тысяч целей за неделю: РФ атаковала Украину ракетами, бомбами и БпЛА
РФ запустила по Украине более 2 тысяч целей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • РФ запустила по Украине более 2000 воздушных средств поражения
  • Украина будет увеличивать производство собственных ракет и дронов

В течение последней недели страна-агрессор Россиязапустила по территории Украины более 2 тысяч воздушных целей, в частности авиабомб, ударных БпЛА и ракет различных типов. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на этой неделе россияне нанесли более 1260 авиаударов, выпустили почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов по территории Украины.

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Президент подчеркнул, что российское военное производство, которое обеспечивает такие атаки, основывается на трех факторах: схемах обхода санкций, позволяющих получать критически важные компоненты, высоких ценах на нефть, которые следует снизить, и недостаточном количестве украинских дальнобойных ракет и дронов.

"Мы благодарны всем партнерам, которые усиливают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - резюмировал глава государства.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 6 февраля российские войска нанесли авиаудар по селу Мирополье в Сумской области. По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки на жилой дом есть погибшие.

В ночь на 8 февраля российский дрон попал в частный дом, вызвав пожар.

5 февраля российские оккупанты осуществили ракетный удар по Одесской области. В результате атаки погиб мужчина, еще один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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