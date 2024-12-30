Более 5 тысяч военных перевелись в другую часть через приложение Армия+

По словам Зеленского, данная услуга работает также для Национальной гвардии и будет работать для пограничников.

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Более 5000 военных перевелись в другую часть через приложение Армия+ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Основные тезисы Зеленского:

"Армия+" уже работает в ВСУ

Украина и дальше будет развивать цифровые сервисы

Украинским военным согласовали уже 5 тыс. рапортов о переводе, представленных через приложение "Армия+". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет пресс-служба президента.

"Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армія+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных. В частности, это перевод – вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных силах Украины это уже работает: более 5 тыс. положительных переводов есть – рапорты согласованы", – сказал президент. видео дня

По его словам, работает это уже также для Национальной гвардии и будет работать для пограничников.

"Мы будем и дальше развивать цифровые сервисы – то, что не только убирает "бумажную" армию, но и реально помогает людям испытывать больше благодарности от государства и больше уважения к себе", – подчеркнул Зеленский.

Возможность подать рапорт через приложение "Армия+", чтобы перевестись в другую часть, украинские военнослужащие получили в середине ноября.

Скандал в 211 бригаде - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 16 декабря 2024 года в СМИ был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, была начата проверка.

Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны Украины якобы не знало об издевательствах над военными 211-й понтонно-мостовой бригады.

17 декабря Национальная полиция Украины сообщила, что командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

Владимир Зеленский уже в ближайшее время назначит уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

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