Больше всего кололись Pfizer, меньше – AstraZeneca: в Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 5 февраля, вакцинировались 34 305 украинцев / УНИАН

На территории Украины за прошедшие сутки сделали 34 305 прививок против COVID-19. Это более чем в два раза меньше показателей пятницы, 4 февраля, когда вакцинировались больше 76 тысяч человек. Всего в стране две инъекции сделали 14 772 538 человек. Больше всего прививок вакциной Pfizer, меньше всего люди колются препаратом AstraZeneca.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в субботу, 6 февраля, вакцинировались 34 305 человек. Первой дозой укололись 10 182 человека, второй – 14 188 людей. Дополнительную дозу получили 206 человек. Бустерную – 9 729 людей.

Читайте такжеКабмин утвердил план вакцинации от коронавируса на 2022 годНад вакцинацией населения работали 508 мобильных бригад, 2 573 прививочных пункта и 441 центр прививок.

Большинство украинцев за сутки прививались Pfizer

Самой популярной вакциной среди украинцев в эти сутки оказалась Pfizer. Препаратом привились 25 581 человек. Намного меньше прививок другими вакцинации – Sinovac – 5 514, Moderna – 2 436.

Меньше всего прививок вакциной AstraZeneca – 504 укола.

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В Украине двумя дозами вакцнировались более 14,7 млн людей

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украине два раза вакцинировались 14 772 538 человек. Дополнительно привились 20 246 людей, бустерную дозу получили 454 459 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Украина в этом году планирует получить 31,5 млн вакцин против коронавирусной инфекции. В ходе вакцинации будут использовать препараты Pfizer, Moderna и CoronaVac. Поставок AstraZeneca не запланировано, поскольку эта вакцина не пользуется спросом у украинцев.

Ранее в Минздраве объявили о запуске бустерной вакцинации против СOVID-19. Прививку могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет в зависимости от того, какой вакциной они прививались до этого.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что украинцы смогут получить дополнительные 500 грн в качестве бонуса за участие в кампании по бустерной вакцинации от коронавируса.

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