Больше всего кололись Pfizer, меньше – AstraZeneca: в Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19

Две дозы прививок от коронавируса сделали уже более 14,7 млн украинцев.
На территории Украины за прошедшие сутки сделали 34 305 прививок против COVID-19. Это более чем в два раза меньше показателей пятницы, 4 февраля, когда вакцинировались больше 76 тысяч человек. Всего в стране две инъекции сделали 14 772 538 человек. Больше всего прививок вакциной Pfizer, меньше всего люди колются препаратом AstraZeneca.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в субботу, 6 февраля, вакцинировались 34 305 человек. Первой дозой укололись 10 182 человека, второй – 14 188 людей. Дополнительную дозу получили 206 человек. Бустерную – 9 729 людей.
Читайте такжеКабмин утвердил план вакцинации от коронавируса на 2022 годНад вакцинацией населения работали 508 мобильных бригад, 2 573 прививочных пункта и 441 центр прививок.
Большинство украинцев за сутки прививались Pfizer
Самой популярной вакциной среди украинцев в эти сутки оказалась Pfizer. Препаратом привились 25 581 человек. Намного меньше прививок другими вакцинации – Sinovac – 5 514, Moderna – 2 436.
Меньше всего прививок вакциной AstraZeneca – 504 укола.
В Украине двумя дозами вакцнировались более 14,7 млн людей
С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украине два раза вакцинировались 14 772 538 человек. Дополнительно привились 20 246 людей, бустерную дозу получили 454 459 человек.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Украина в этом году планирует получить 31,5 млн вакцин против коронавирусной инфекции. В ходе вакцинации будут использовать препараты Pfizer, Moderna и CoronaVac. Поставок AstraZeneca не запланировано, поскольку эта вакцина не пользуется спросом у украинцев.
Ранее в Минздраве объявили о запуске бустерной вакцинации против СOVID-19. Прививку могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет в зависимости от того, какой вакциной они прививались до этого.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что украинцы смогут получить дополнительные 500 грн в качестве бонуса за участие в кампании по бустерной вакцинации от коронавируса.
Главред рекомендует:
- Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в Дие
- В Украине расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса
- Украинцам без "Дії" выплатят 1000 гривен за вакцинацию: в Офисе президента рассказали детали
- Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинации
- Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогноз