Украинцы не хотят отдавать свои территории ради окончания войны / Фото Reuters

Большинство украинцев - 89% - считают единственным приемлемым сценарием окончания войны в Украине возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС.

"Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украиной территорий, которые она контролировала до 2014 года, включающей весь Донбасс и Крым (89%)", - говорится в сообщении.

kiis.com.ua

При этом 66% опрошенных заявили, что считают неприемлемым вариант, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2022 года, не включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Вариант достижения мира, при котором Украина претендует только на территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81% украинцев.

Фото kiis.com.ua

Общенациональное исследование проводилось Национальным демократическим институтом в Украине со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине продлится как минимум до конца лета 2022 года. Такое мнение озвучил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что война в Украине может закончиться как в сентябре, так и затянутся на годы.

Военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов отметил, что пока трудно прогнозировать, когда война может закончиться.

"Сказать сейчас, когда завершится война в Украине, я не готов, поскольку это будет зависеть от многих факторов: от наших грамотных и неграмотных действий на войне, стойкости наших солдат, талантливости наших полководцев, мобилизации всего общества, западной помощи и, конечно, от противника – России", - сказал эксперт.

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