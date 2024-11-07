Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий

Северокорейские военные попали под обстрел ВСУ вместе с российскими военными, рассказал Андрей Коваленко.

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Первые бои украинских военных с подразделениями армии КНДР произошли в районе города Суджа Курской области, рассказал глава Центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Там, по словам Коваленко, северокорейские военные попали под обстрел ВСУ вместе с российскими военными. Об этом он сообщил в комментарии Сurrenttime.

"Цель российских подразделений, в которые вливаются каэндээровцы, – это наступление в направлении Суджи непосредственно, которое армия РФ ведет с севера, запада и востока. Каэндээровцы постепенно вливаются в российские подразделения, их обучают работать дронами, присутствующие офицеры каэндээровские в условиях современной войны учатся взаимодействию военных, банально военным реалиям современной войны", — пояснил он.

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Глава ЦПД уточнил, что 12 тысяч бойцов армии КНДР, которых завезли в Россию, должны освободить 12 тысяч российских военных, которых потом бросят для боев на восток Украины.

"Будут ли в будущем каэндээровцы заброшены на восток в российской военной форме? Этого сценария нельзя исключать. Языковой – один из тех барьеров, который, кроме опыта и навыков, не позволяет просто сформировать несколько бригад из каэндээровцев, одеть их в российскую форму и сразу пустить в бой. Но со временем они смогут действительно заменить россиян на конкретных направлениях. И освободить часть российских подразделений для других направлений", — добавил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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