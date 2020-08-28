"Боже милостивый, дожили": Зеленский поздравил театр Франко пьесой

Зеленский поздравил почтенный театр со 100-летним юбилеем / Reuters

Президент Владимир Зеленский 28 августа посетил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко по торжественному случаю его 100-летнего юбилея.

Глава государства исполнил для юбиляров со сцены юмористическую монопьесу "в одно действие без антракта". Видео опубликовал в Facebook Офис президента.

Президент в пьесе рассказывает, что давно мечтал побывать в театре имени Франко, но не мог достать билеты.

"Легче стать президентом и попасть сюда бесплатно", - пошутил Зеленский.

"Зал аплодирует, надеясь, что выступление будет недолгим. Кто-то из старожилов подумал: "Боже милостивый, дожили", - иронично сказал глава государства.

Украинский лидер с юмором рассказал о традиционных торжественных выступлениях чиновников. Пьесу он завершил тем, что решил сказать поздравление своими словами. Затем Зеленский вручил государственные награды культурным деятелям — Остапу Ступке и Анатолию Хостикоеву — и присвоил звание народного артиста Украины Владимиру Николаенко.

Как известно, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко показал первый спектакль 28 января 1920 года. Это было произведение Грех по пьесе Владимира Винниченко, которое на сцене поставил Гнат Юра.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что планирует съехать с государственной резиденции, которая находится в Конча-Заспе, когда арендует или купит дом.

Отметим, в Офисе президента сообщили, что Зеленский продал дом и поэтому с семьей временно поживет на госдаче.