Брат, сестра и мама: российская ракета убила семью маленького каратиста

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Киеве. Под завалами нашли сразу тела двух детей и женщины.

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Российская ракета убила маленького каратиста Максима Симанюка / Колаж: Главред, фото: ГСЧС, ukf_official.

Российские оккупанты жестоко атаковали Киев ракетами. Одна из них попала прямо в жилой дом и разрушила целый подъезд. Там в одну секунду не стало 10-летнего каратиста, его сестры и мамы. Об этом сообщает Украинская федерация каратэ.

На момент атаки все они находились в собственной квартире и даже не подозревали, что эти минуты станут последними в жизни. Маленькому Максиму Симанюку было всего 10 лет, его сестренке Насте - 9. Они погибли вместе с мамой Зоряной.

Максим был воспитанником каратэ-клуба "Чемпион".

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"Максим Симанюк. Его, маму и сестру в доме убила российская ракета. Максиму навсегда 10 лет", - говорится в сообщении.

Молодой тренер погибшего мальчика Владимир Боев эмоционально отреагировал на гибель ребенка.

"Сегодня российские нацисты убили нашего маленького Чемпиона Максима Симанюка. Ненависти недостаточно. Месть будет вечной", - написал он.

Смотрите видео о погибшем в Киеве Максиме Симанюке:

Российская ракета в Киеве убила 10-летнего Максима Симанюка с семьей / фото: скриншот

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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