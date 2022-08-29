Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в Крыму / https://ua.depositphotos.com/, Reuters

Атаки ВСУ русских военных объектов во временно аннексированном Россией Крыму вдвойне ценны из-за своей психологической ценности. Об этом заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

Специалист считает, рано или поздно русские на полуострове – и военные, и гражданские – поймут, что им пора убираться прочь в Россию.

"Все атаки в тылу врага очень важны, независимо от того чья это заслуга: или со стороны действий командования, или в результате поражения боеприпасами. Но атаки в Крыму имеют двойную стоимость из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население. И потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии", – отметил он.

Сам Грант не верит, что точечных атак ВСУ в Крыму достаточно, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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