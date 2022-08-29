УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в Крыму

29 августа 2022, 01:35

Как говорит эксперт Глен Грант, он не верит, что точечных атак ВСУ в Крыму достаточно, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины.

ядерная ракета, Крымский мост
Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в Крыму / https://ua.depositphotos.com/, Reuters

Атаки ВСУ русских военных объектов во временно аннексированном Россией Крыму вдвойне ценны из-за своей психологической ценности. Об этом заявил британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

Специалист считает, рано или поздно русские на полуострове – и военные, и гражданские – поймут, что им пора убираться прочь в Россию.

"Все атаки в тылу врага очень важны, независимо от того чья это заслуга: или со стороны действий командования, или в результате поражения боеприпасами. Но атаки в Крыму имеют двойную стоимость из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население. И потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии", – отметил он.

Сам Грант не верит, что точечных атак ВСУ в Крыму достаточно, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

Другие новости:

аннексия Крыма Глен Грант война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в Крыму

01:12

Даша Квиткова пригрозила журналистам за фото ее располневшей фигуры

00:51

Приметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в домВидео

00:45

Пропагандист Соловьев высказался по поводу уже не своей виллы в Италии

00:16

Певица Лолита прокомментировала свой обвислый и целлюлитный зад

Реклама
28 августа, воскресенье
23:56

Пылают машины, поврежден жилой дом: Энергодар попал под мощный вражеский обстрелВидео

23:50

"Выхода нет": в России отменяют концерты группы "Сплин" из-за поддержки Украины

23:25

Почему взрываются банки с огурцами: секрет в воде

23:20

На Херсонщине ликвидирован бывший нардеп-предатель Алексей Ковалев - депутат

22:49

Пряталась в бомбоубежище в истерике: известная российская ведущая явилась на Донбасс и попала под ударВидео

22:25

Враг принес деградацию и гибель, но Украина обязательно вернется в Донецк - ЗеленскийВидео

22:07

"Оккупанты ощутят результаты": Зеленский раскрыл секрет тайного совещания по ситуации на фронтеВидео

21:54

У знаменитой спортсменки во время выступления порвалось платье и выпала грудьВидео

21:28

Россияне нанесли удары по центру Харькова и Никополю: разрушены дома, погибла женщинаВидео

21:04

Землю окутает сразу шесть магнитных бурь: даты "штормовой" опасностиВидео

20:42

На юге вражеские войска можно взять в окружение - полковник СБУВидео

20:38

Закрыть окна: Киеве и область накрыла опасная мглаВидео

20:10

Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на МиронаВидео

19:51

Запуск вражеских истребителей с Беларуси: первые детали "прилетов" в районе СарнВидео

19:42

Украину ждет сильнейший снегопад и похолодание: синоптики озвучили неприятный прогноз на осеньВидео

Реклама
19:36

Зеленский провел совещание с силовиками: о чем говорили в режиме "секретно"Видео

19:21

Автомат в руки и кровью смывать позор: Юрко Юрченко резко "наехал" на Ивана ДорнаВидео

18:54

Украину ждет самая холодная зима: в Нафтогазе поведали, как не замерзнуть

18:50

Ореховый Спас 2022: поздравления, открытки и картинки к светлому празднику

18:43

У оккупантов очень много потерь: ВСУ ударили по пяти "артериям" россиянВидео

18:34

Военный эксперт оценил, будут ли опасны для ВСУ новые резервы оккупантов

18:33

Россия стремительно оформляется как государство нацистского толкамнение

18:23

Виталий Портников. Путин продолжает готовиться к аннексииВидеоблоги

18:15

Выбиты стекла, повреждены дома: первые подробности вражеской атаки по ЗапорожьюВидео

17:41

"Перемирие зависит от Путина": в Германии предупредили о затяжной войне в УкраинеВидео

17:40

Даша Астафьева побаловала фанатом лукавым снимком с Арестовичем

17:04

ВСУ нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Новой КаховкеВидео

16:57

Меладзе вернулся в Россию и уже дал первый аншлаговый концерт

16:54

Нарастание войны в Украине: астролог сделала прогноз и назвала опасные месяцыВидео

16:45

Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам – FT

16:25

"Загипнотизировали украинцы": в РФ выдали фейк о поджегшей джип топ-чиновника Генштаба женщине

16:10

Оккупанты разнесли туалет дорогущей ракетой в Херсонской области: уникальные кадрыВидео

15:57

"Очень чувственно ‒ до мурашек": Дорофеева трогательно спела хит Кузьмы Скрябина

15:43

Станет причиной несчастий: три знака зодиака, которым категорически нельзя носить бриллиантыВидео

15:31

Вампиры здесь не при чем: зачем люди кладут чеснок под подушку перед сном

Реклама
15:18

Угроза катастрофы на ЗАЭС: появилась карта, какие области накроет радиационная тучаВидео

15:05

"До свидания, мой ветерок": вдовец Писанки растрогал Сеть прощальным постом

14:46

"Я что-то не догоняю": Гиркин набросился на Кадырова

14:46

Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

14:37

Евросоюз столкнулся с серьезными вызовами из-за санкций против РФ - БоррельВидео

14:04

Ходорковский считает украинцев "русскими" и называет смерть Дугиной "трагедией"

13:46

Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине просят срочно покинуть дачи

13:46

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться

13:35

Копия бывшего Королевой: Тарзана начали путать с Николаевым

13:29

"Сдержанный оптимизм": советник мэра Мариуполя намекнул на отмену судилища над защитниками городаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять