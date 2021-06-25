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Бросалась в драку и угрожала убить сына: пьяная мать "забыла" ребенка в саду

25 июня 2021, 18:31
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Молодая мама устроила скандал в детском саду, она забыла вовремя забрать ребенка, а потом бросалась в драку с воспитателями.

дети
Мать побила окна и угрожала убить ребенка / goodfon.ru

В Харьковской области воспитатели обратились в полицию и соцслужбу из-за того, что из детсада не забрали ребенка в возрасте 1,9 месяцев.

Как сообщают в пресс-службе полиции области, по словам работников дошкольного учреждения, они несколько раз звонили матери мальчика, но та не отвечала.

По прибытию на место правоохранители и специалисты службы по делам детей приняли решение отвезти ребенка в больницу.

Через некоторое время в детсад заявилась мать ребенка. Она была нетрезвой. После того, как женщине сообщили, что ребенка ей не отдадут, она стала вести себя агрессивно, бросалась в драку, повредила окна в детском саду, а также выражала намерение навредить своему ребенку.

Женщину доставили в городскую больницу, где ее осмотрел врач и подтвердил, что правонарушительница находится в состоянии алкогольного опьянения.

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"Полицейские выяснили, что мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. Относительно женщины правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1, 2 ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях ", — рассказали в полиции.

Служба по делам детей Первомайского городского совета решила изъять ребенка в связи с непосредственной угрозой его жизни и здоровью. Мать могут лишить родительских прав.

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Как ранее сообщал Главред, в одной из школ Черкасской области произошел несчастный случай. Мама ученицы седьмого класса получила серьезную травму. Женщина красила стены в школьном классе, упала с лестницы и сломала позвоночник в двух местах. Сейчас она в больнице и ждет операцию, которая стоит примерно 70 тысяч гривен.

Харьковская область детский садик
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