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На Черкасчине мать ученицы сломала позвоночник, делая ремонт в школе

19 июня 2021, 09:18
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Пострадавшая говорит, что вызвалась красить стены по своей инициативе и претензий к школе не имеет. Но инцидент вызвал шквал негодования в Сети.

Школа
Ремонт в школе в Смеле закончился трагическим инцидентом / УНИАН

В одной из школ Черкасской области произошел несчастный случай. Мама ученицы седьмого класса получила серьезную травму. Женщина красила стены в школьном классе, упала с лестницы и сломала позвоночник в двух местах. Сейчас она в больнице и ждет операцию, которая стоит примерно 70 тысяч гривен.

Об инциденте, который произошел в городе Смела, стало известно из соцсетей. О том, что произошло, сообщили на странице Батьки SOS.

Сама пострадавшая против огласки. Женщина говорит, что виновата сама, так как неправильно поставила лестницу.

"Пострадавшая претензий к школе не имеет, так как считает виновной себя. Поэтому пост - скорее предостережение для "любителей" отремонтировать школу: если с вами что-то случится во время ремонта, то это будут ваши проблемы", - написала Лина Зигура и добавила, что директор школы выделила помощь пострадавшей в размере 500 гривен.

Вот комментарий самой пострадавшей женщины:

В Смелянской общеобразовательной школе №1 прокомментировали инцидент. Директор учебного заведения Инна Гайдай говорит, что пострадавшая женщина – глава родительского совета. Она сама предложила отремонтировать аудиторию, где учится ее дочь-семиклассница, передает Сегодня.

"Это была ее инициатива. И на предложение, что можно нанять людей, она сказала, что это такая незначительная работа, которую можно сделать своими силами. Как мне запретить, чтобы они пришли и сделали такую ​​работу?" - сказала Гайдай.

Тем временем есть претензии к администрации школы у главного педагога Смелы. Мол, директор не только допустила к ремонту посторонних лиц, на что не имела права, а еще и скрыла инцидент.

"Об этой истории я узнала уже из Интернета. Директор действительно допустила ошибку. Запрещается привлекать любые частные организации или соответствующие лица к проведению ремонтных работ без договоров или соответствующих документов", – отметила начальник управления образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета Татьяна Трушкова.

Сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия. В управлении образования говорят: меньшее, что грозит директору, – выговор, а в школе продолжаются ремонты. Несмотря на несчастный случай директор не будет запрещать родителям их делать.

Как известно, привлечение родителей к ремонтным работам в школах – распространенная в Украине практика.

Как отреагировали на инцидент в Сети

Под постом в Facebook украинцы активно обсуждают несчастный случай в Смеле. В основном, они возмущаются из-за того, что с родителей собирают деньги, в том числе и на ремонт.

"Вот такое наше государство, почему ремонт всегда должны делать родители, ведь школа государственная, деньги сдай, на ремонт иди ????"

"Какого фига родители должны что то делать в классе??? Ремонты, уборки? Не выделяются уже деньги на содержание школы от слова совсем????"

"Мама виновата не меньше, чем директор школы, ремонт в школе должны делать специалисты, но не родители.... это очень прекрасный пример"

"Мама виновата в том, что учителя требуют сделать ремонт? Люди, вы что ... вы не знаете какая реакция учителя на то, что родители не придут на ремонт ... у меня трое детей и хорошо это знаю"

В Украине исчезнет старшая школа – о чем сообщалось ранее:

  • 14 января появилась информация, что с 2021 года исчезнет старшая школа - большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников.
  • Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников.
  • После 9 класса ученики должны будут поступать на выбор: или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи.
  • Позднее представители Минобразования и науки в ответе на запрос Главреда ответили - не соответствует действительности информация о том, что наборы в 10-11 классы украинских школьников прекратятся.
ремонт Черкасская область Новости Черкассы
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