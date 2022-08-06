"Бросил жену и коня, и поехал в Украину": ВСУ ликвидировали оккупанта-казака

Оккупант / slavakubani.ru

На территории "ЛДНР" был ликвидирован российский оккупант Николай Аристов. Он был заместителем атамана Новороссийского районного казачьего общества.

Погиб "казак" еще 29 июля, но официально гибель 46-летнего оккупанта подтвердили лишь 5 августа. У него осталась жена и сын, который сейчас служит по контракту, пишут российские СМИ.

До участия в войне против Украины, в 2002 году, Аристов участвовал в боевых действиях на территории Дагестана.

"Заместитель атамана Новороссийского районного кизячьего общества Николай Аристов бросил жену и коня и поехал искать приключения в Украину. По традиции кизячества был официально денацифицирован и демилитаризован", - прокомментировал новость о ликвидации оккупанта офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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