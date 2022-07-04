Будут ли женщин принудительно отправлять на фронт: ответ Минобороны

Необходимости в мобилизации женщин нет - Маляр / Минобороны Украины

Россияне снова начали активно "разгонять" фейк о принудительной мобилизации украинских женщин в ВСУ, эту информацию резко опровергли в Минобороны.

"В российском медиапространстве еще раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

По информации чиновницы, с 24 февраля ни одной женщины в Украине принудительно не мобилизовали.

"По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин. Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются", - подчеркнула Маляр.

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязали проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что из-за новых правил постановки на учет изменений в жизни женщин не будет. Государство не собирается их призывать или мобилизовать. Цель подобного решения – узнать, какие специалистки есть в стране, которые, в крайнем случае, смогут принять участие в мероприятиях, направленных на оборону государства.

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