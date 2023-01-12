"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войне

Подоляк подчеркнул, что россияне не могут просто взять и капитулировать, ведь тогда начнется процесс трансформации и "могилизации" политической элиты.

Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войне / Офис президента Украины, Минобороны РФ

У Страны-агрессора России уже нет никаких целей в войне против Украины, а потому российские захватчики будут просто убивать, насколько у них хватит ресурсной способности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 1+1 в пределах телемарафона.

"Сейчас война для России зашла в такую фазу, когда они воюют ради войны, а не ради каких-то конкретных целей. То есть нет целей в этой войне уже. Просто будут убивать, убивать, убивать, пока в РФ есть ресурсная способность", - сказал Подоляк.

По его словам, россияне не могут просто взять и капитулировать, ведь тогда начнется процесс трансформации и "могилизации" политической элиты.

"Если они не проиграют, то надо как-то зайти хотя бы в Соледар, то есть доказать, что у них есть там определенный порох в пороховницах", - пояснил советник руководителя ОП.

Он отметил, что Россия уже находится "в состоянии такого аффекта, когда надо просто убивать людей".

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не должна надеяться на повторение сценария 2014-го года, который предусматривал повторное нападение на Украину и оккупацию территорий. Война завершится восстановлением территориальной целостности государства в границах на 1991 год, а также трибуналом, репарациями и пожизненными сроками для оккупантов.

Кроме того Подоляк подчеркнул, что российские оккупационные войска хотят существенно снизить интенсивность боевых действий, чтобы сделать укрепрайоны и максимально милитаризировать временно оккупированные территории Украины. Для нашей страны это является плохим сценарием, поскольку украинским защитникам будет крайне опасно туда заходить. Именно поэтому с украинской стороны затягивать войну с РФ никто не собирается.

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