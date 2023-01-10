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Военный аналитик пояснил, почему у Лукашенко снизились шансы увильнуть от войны с Украиной

10 января 2023, 14:14
Белорусы не хотят воевать, считает военный аналитик Андрей Коваленко. И россияне тоже это видят.
Лукашенко, Коваленко
Военный аналитик пояснил, почему у Лукашенко снизились шансы увильнуть от войны с Украиной / коллаж фото УНИАН

Коридор возможностей для того, что избежать втягивания в войну против Украины на стороне РФ у режима Александра Лукашенко значительно сузился. Об этом в интервью Главреду заявил боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"У Беларуси есть СУшки, МиГи, поэтому количественно их авиация насчитывает около 20 более-менее современных самолетов, которые использует и Россия. Плюс, РФ перебрасывает в Беларусь дополнительную авиацию. И задача РФ состоит в том, чтобы вся эта авиация находилась в одинаковых боевых кондициях. По этим учениям будет все видно, ведь к этому времени белорусская армия откровенно саботировала процесс подготовки. Белорусы не хотят воевать, это видно, и россияне тоже это видят. Но коридор возможностей для избежания участия в войне у белорусов значительно сузился", − сказал он.

РФ перебросила войска в Беларусь

8 января на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Беларусь прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн в Telegram, эшелон пришел вчера около 13 часов, всего было зафиксировано около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом - около 100 человек.

По данным Гаюна, среди присланной техники были замечены грузовики КамАЗ, БТРы и БМП.

Также известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка Воронежской области Российской Федерации 4 января в 17.30. Отметим, что эта станция находится в приграничье с временно оккупированной частью Луганской области, Украины.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

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ВСУ война России и Украины Андрей Коваленко
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