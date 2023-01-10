'Очень плохой сценарий': Подоляк рассказал, чем опасно затягивание войны с РФ

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что затягивание этой войны нужно лишь стране-агрессору России.

Подоляк рассказал, чем опасно затягивание войны с РФ / ОПУ

Российские оккупационные войска хотят существенно снизить интенсивность боевых действий, чтобы сделать укрепрайоны и максимально милитаризировать временно оккупированные территории Украины. Для нашей страны это является плохим сценарием, поскольку украинским защитникам будет крайне опасно туда заходить. Именно поэтому с украинской стороны затягивать войну с РФ никто не собирается. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Война закончится в 2023 году. В течение 2023 года. Это важно, потому что для нас затягивание – очень плохой сценарий", - подчеркнул Подоляк.

Как отметил советник руководителя Офиса президента, затягивание этой войны нужно лишь стране-агрессору России. Именно для этого оккупанты попытались сделать фейковое "рождественское перемирие". По словам Подоляка, это как раз была попытка РФ зайти в уменьшение интенсивности войны.

"Что такое уменьшение интенсивности войны? Вы просто зафиксировали позиции. Еще не понятно, чья это территория, но мы ее оккупировали, мы здесь будем находиться. И за это время мы там делаем укрепрайоны, мы туда подтягиваем резервы, мы подтягиваем туда дополнительных мобилизованных... Через 2-3 месяца зайти туда будет уже крайне опасно, потому что там все будет залито оружием, артиллерией, танками... Нам с вами это совершенно не нужно", - подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в 2023 году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что война в Украине не кончится в феврале или марте. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне. Также Кривонос призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.

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