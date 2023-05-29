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"Было темно и сложно": "Покемон" "Иглой" сбил ракету, которая ночью летела на Киев

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2023, 17:35 обновлено 29 мая, 17:37
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20-летний нацгвардеец уже сбил вторую ракету, которую оккупанты выпустили для удара по столице.
российская ракета, украинский гвардеец
Украинский нацгвардеец сбил российскую ракету / Коллаж: Главред, фото: Национальная гвардия Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты осуществляют ракетные атаки на столицу. В ночь на 29 мая враг выпустил ракеты, однако украинская система ПВО справилась с ними. Свой вклад внес и нацгвардеец "Покемон", сбивший ракету с переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Гвардейцу всего 20 лет, а он уже второй раз сбивает ракету, которая летит на столицу. На этот раз вся трудность заключалась в том, что поставить цель на ракету в 3:20 было достаточно сложно из-за того, что на улице было еще темно.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", - сказал "Покемон".

Ракетные обстрелы Украины

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Смотрите видео о том, как оккупанты атакуют Киев 29 мая:

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