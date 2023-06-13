Бунт на Донбассе: зеки-оккупанты расстреляли контрактников РФ и захватили оружие

В одном из оккупированных районов Донецкой области группа мобилизованных оккупантов устроила бунт, расстреляв своих сослуживцев.
На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные. Об этом идет речь в сообщении Центра национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение Атеш.
При этом подчеркивается, что бунтовщики расстреляли троих контрактников оккупационной армии РФ.
В то же время дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.
"На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников", — добавляют в ЦНС.
Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.
Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.
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