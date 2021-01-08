Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений

В Тернополе в этот день работали много магазинов и кафе.
В пятницу, 8 января, в Тернополе не были введены дополнительные карантинные ограничения, объявленные по всей Украине.
В Тернополе в этот день работали много магазинов и кафе, а также Зимний городок, сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городском совете Тернополя карантин в городе не усилили.
При этом до 11 января каждый предприниматель работает на свое усмотрение: одни вышли на работу, другие – закрылись.
В то же на улицах Тернополя не видно патрульных полицейских групп, которые проверяли бы выполнение карантинных ограничений.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.
Автор: Алексей Тычина