Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений

В Тернополе отказались от усиления карантина / УНИАН

В пятницу, 8 января, в Тернополе не были введены дополнительные карантинные ограничения, объявленные по всей Украине.

В Тернополе в этот день работали много магазинов и кафе, а также Зимний городок, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городском совете Тернополя карантин в городе не усилили.

При этом до 11 января каждый предприниматель работает на свое усмотрение: одни вышли на работу, другие – закрылись.

В то же на улицах Тернополя не видно патрульных полицейских групп, которые проверяли бы выполнение карантинных ограничений.

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Ужесточение карантина в Украине: