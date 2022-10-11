Буряты украли в Лимане камеры видеонаблюдения: поставили их в квартирах, а доступ оставили хозяевам

Буряты на камеру показывают свою жизнь / Соцсети

Российские оккупанты из Бурятии бежали с Лимана Донецкой области, когда туда пришли ВСУ. По дороге они прихватили с собой камеры видеонаблюдения. Похищенные устройства они не перенастраивали и просто поставили их в своих квартирах. Теперь украинские блогеры наблюдают в режиме онлайн, как живут буряты.

В своем Instagram блогер Ян Гордиенко опубликовал несколько фрагментов видео с бурятами, которые ходят по своим квартирам. Буряты решили не настраивать камеры, а просто поставили их на видном месте, оставив доступ прежнему хозяину к видеоматериалам.

Буряты / Соцсети

Буряты / Соцсети

Буряты / Соцсети

Буряты / Соцсети

"Если мой друг до сих пор имеет доступ к камере, значит они ее не настраивали, они просто поставили в квартире. Просто для вида", - сказал Гордиенко.

Теперь блогеры шутят, что появилась возможность смотреть "свой собственный Дом-2".

Освобождение Лимана армией Украины

1 октября в ВСУ сообщили об окружении войск РФ в Лимане Донецкой области. Украинские войска освободили ряд населенных пунктов рядом с городом и заехали туда. На въезде в Лиман установили флаг Украины.

Когда армия Украины оказалась в Лимане, в городе некоторое время шли бои между украинскими войсками и российскими оккупантами. В Минобороны подтвердили бегство своих военных.

2 октября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Лиман полностью зачищен от оккупационных войск РФ. Он поблагодарил силы обороны Украины за эффективную работу.

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