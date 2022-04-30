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"Быстренько собрать манатки и исчезнуть": Невзоров заявил о поворотной точке в войне в Украине

30 апреля 2022, 10:42

Журналист-оппозиционер Александр Невзоров прокомментировал решение США о ленд-лизе для Украины. По его словам, действия РФ теперь будут лишь генерацией трупов.

Александр Невзоров
Александр Невзоров / Фото facebook.com/Nevzorov.tv.shop

Российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров назвал "поворотной точкой войны" решение США об осуществлении программы ленд-лиза, что позволит поставлять из Америки в Украину оружие, боеприпасы и технику, а также медикаменты, продукты и другие необходимые вещи по ускоренной системе.

Невзоров порекомендовал российским оккупантам "собрать манатки и исчезнуть" с украинской земли, поскольку дальше их ожидает только стремительный крах, написал журналист-оппозиционер в своем Telegram-канале.

"Это и есть поворотная точка войны. России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было. Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора", – написал Невзоров.

Как сообщал Главред, 28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

  • президент США Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
  • после принятия акта Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
  • закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в середине лета 2022 года в Украине могут возобновиться ожесточенные бои. По его словам, это может быть связано с тем, что именно к этому времени ВСУ освоят тяжелое вооружение, которое передает Украине Запад.

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