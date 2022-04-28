Ожесточенные бои вспыхнут в середине лета: Арестович дал тревожный прогноз и назвал причину

В Украине прогнозируют новые серьезные бои / Фото Reuters

В середине лета 2022 года в Украине могут возобновиться ожесточенные бои, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Как рассказал он в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, это может быть связано с тем, что именно к этому времени ВСУ освоят тяжелое вооружение, которое передает Украине Запад.

"По новым срокам выходит, что до конца мая – начала июня западное оружие поступит в товарных количествах, способных изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Возможно, на 2-3. И мы, думаю, к середине июня получим вооруженные этим оружием части, которые готовы переходить к наступлению", – говорит советник главы ОП.

Он предполагает, что в эти сроки российское руководство будет гнать на войну срочников, которых начали призывать с 1 апреля.

"То есть вторая половина июня – начало июля – это жестокие бои, только украинская армия пойдет в наступление. За это время российская армия будет пытаться создать свою встречную группировку – либо во встречные бои вступить, либо в оборонные". – добавил Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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