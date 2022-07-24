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"Это точно была не российская мина": Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронте

24 июля 2022, 15:28

Маси Найем предположил, что его автомобиль подорвался на мине из-за плохой коммуникации в армии.

Маси Найем
Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронте / Скриншот

Известный украинский адвокат и военный Маси Найем дал свое первое интервью после тяжелого ранения на фронте. Он рассказал о том, как все произошло и предположил, что виной всему была не русская мина. Об этом он сообщил в интервью Телевидению Торонто.

Масси Найем был разведчиком и в тот день он вместе с собратьями искал место, где можно было бы построить понтонну переправу через реку Северский Донец в случае, если россияне разрушат мост.

"Мы ехали за человеком, который знал местность, заехали на место и хотели выйти посмотреть. Мы начали переставлять машину и в этот момент заехали на мину. Один из моих собратьев погиб на месте. Другой мой друг тоже в больнице, у него состояние тяжелее, чем у меня. После того, как мы подорвались, я пытался выйти из машины, вышел и другой мой собрат помог нам в эвакуации", - вспоминает Найем.

Он пробыл в сознании минут 10, после чего проснулся уже в Днепре в больнице им. Мечникова. В палате были самые родные его люди. Врачи смогли сохранить жизнь Найему, но спасти глаз не удалось.

"Осколок разбил мне глаз, сломал мне здесь кость и искловую кость. Та кость, которая держала остатки мозга, она сейчас заменена титановой. Самое опасное заключалось в том, что определенная гематома могла давить на мозг и это могло привести к плохим последствиям", - добавил Найем.

Он не смог сдержать эмоций, вспоминая о своем друге Саше, которому тогда досталось больше. Его собрат до сих пор не пришел в себя.

"Когда мы ехали с ним на боевые, были наполнены огромной силой, мы понимали, что никто тебя не может остановить, потому что мы с Сашей едем, с нами наши ребята. Я очень страдаю по этому моменту, потому что ты понимаешь, что потерял силы какие-то и ты не знаешь, сможешь ли восстановиться на столько, чтобы повторить эти выходы. Я очень хочу, чтобы он восстановился и мы повторили", - со слезами говорит Найем.

Военный предполагает, что причиной этого тяжелого ранения стала вовсе не российская мина. Вероятно, причиной была плохая коммуникация в украинской армии.

"Точно не русская мина была, потому что россияне на тот момент туда еще не заходили. Или наша была, но кто поставил, с какой целью поставил - это все расследуется, со временем будет понятно ... Коммуникация в армии требует улучшения. Все, что касается минных заграждений, минных карт - это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются российские военные - это хорошо. Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими - это плохо и я считаю, что война - это конкуренция ошибок. У нас мало ресурсов для этих ошибок, нам каждый человек важен", - заявил Маси Найем.

Читайте такжеПотерял один глаз: как выглядит Маси Найем после тяжелого ранения в голову на фронте

Ранение Маси Найема

Напомним, 5 июня Маси Найем получил тяжелое ранение в голову. Его эвакуировали из передовой и доставили до Славянска. После стабилизации состояния Найема отвезли в Краматорск и лишь позже удалось доставить в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.

Украинскому защитнику сделали операцию, однако он какое-то время находился в коме.

Позже Маси вышел на связь и сам на своей странице в Facebook сообщил, что был ранен в голову осколком снаряда, один глаз спасти не удалось.

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