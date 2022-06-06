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Следующие несколько суток будут решающими: Мустафа Найем о состоянии тяжело раненного на фронте брата

6 июня 2022, 08:09

Маси Найем находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

Маси Найем
Маси Найем тяжело ранен на фронте, он пребывает в медикаментозном сне / Masi Nayyem

Известный адвокат Маси Найем, который получил тяжелое ранение на фронте, жив. Его прооперировали, однако состояние остается тяжелым. Об этом рассказал его брат - заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома", - написал Мустафа Найем.

Маси Найем пребывает в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких. Медики говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении.

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Напомним, Маси Найем вчера, 5 июня, получил тяжелое ранение в голову. Он выполнял боевое задание на фронте против рашистов. Тогда стало известно, что его привезли в больницу им. Мечникова в Днепре.

Как известно, еще в апреле Маси Найем написал на своей странице в Facebook о том, что он снова в рядах ВСУ и "наконец-то обрел покой".

"Наконец-то я нашел покой. Потому что снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем", - писал Найем.

Он называл себя "pro в отличие от версии самого себя 2015 года", когда он также участвовал в боях на Донбассе против России.

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война в Украине российское вторжение Маси Найем
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