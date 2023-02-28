Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику Пекина

Китаю нужно, чтобы война агрессора России против Украины была длительным военным конфликтом низкой интенсивности, считает политолог Виталий Кулик.

Китай хочет, чтобы война в Украине ослабила и агрессора Россию, и Запад - эксперт / Коллаж 59 ОМПБр Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Интерес Китая в войне России против Украины состоит в том, чтобы был тяжелый и длительный конфликт, в ходе которого ни Киев, ни агрессор Москва не достигли бы стратегического преимущества. Пекину нужно ослабить Запад и заставить РФ пойти на еще большие уступки. Об этом заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сценарий Китая в Украине – затяжная и тяжелая война. Пекину нужно, чтобы ни одна из сторон не достигла максимального преимущества.

"В ужасе без конца. Китай заинтересован в длительном вооруженном конфликте малой интенсивности, при котором ни одна из сторон не получила бы максимального стратегического перевеса", - считает Кулик.

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По его мнению, КНР преследует цель ослабления как Запада, так и агрессора России для реализации своих политических интересов.

"В интересах Пекина конфликт низкой интенсивности с обескровливанием России и Запада. Китаю нужно, чтобы Запад был более уступчивым в контексте интересов Пекина, а Россия шла на большие уступки в качестве его сателлита и попутчика", - подчеркнул Виталий Кулик.

Китай может поставить оружие России

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил NBC, что Китай рассматривает возможность поставок агрессору России летального оружия. Пекин и Москва уже ведут переговоры по этому вопросу.

Китайские вооружения в такой ситуации могут быть использованы в боевых действиях против Украины.

Президент США Джо Байден считает, что Китай не предпримет мер по решительному военному усилению РФ.

Байден предупредил Пекин о серьезных санкциях в случае поставок вооружений стране-оккупанту России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил заявления Блинкена и Байдена о том, что Китай думает над тем, давать ли России оружие. В Пекине решения пока не приняли. Как полагает Бернс, Си Цзиньпин внимательно следит за войной и "отрезвел" от увиденного.

Смотрите полную версию интервью Виталия Кулика Главреду

"Мирный план" Китая: