Цены взлетят до 50 грн за кг: в Украине сильно подорожают мандарины

Другие цитрусовые в это время наоборот подешевеют.
В канун Нового года в Украине прогнозируют скачок цен на мандарины. По словам экспертов, они взлетят до 50 грн за кг.
В Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) утверждают, что мандарины вырастут в цене на 30%, пишут "Украинские новости".
"Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 гривен/кг", - заявила аналитик УКАБа Светлана Литвин.
Между тем, по словам эксперта, цены на другие цитрусовые будут наоборот снижаться.
"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 гривен/кг, а на лимоны – на 7% до 37 гривен/кг", - добавила эксперт
Снижение цены на другие цитрусовые объясняется повышенным спросом на мандарины во время новогодних праздников.
Читайте такжеПод Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоНапомним, в Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.
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