"Час Ч" для Крымского моста настал: Жданов рассказал, когда ВСУ перейдут к действиям

Жданов рассказал, когда ВСУ ударят по Крымскому мосту / скриншот

Крымский мост, который так важен для России, вероятно, будет уничтожен. Для этого Украине понадобится военная помощь от США.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Обозревателю отметил, что ВСУ вывели бы мост из строя при первой возможности.

"Час Ч" для Крымского моста настал давным-давно. Просто у нас до сих пор нет средств, чтобы этот мост достать. Если бы нам передали ракеты типа ATACMS, мы бы уже давно достали этот мост и вообще не было бы никаких проблем. Во всяком случае, мы бы постарались хотя бы не разрушить, а вывести его из строя. Как Антоновский мост. Мы же его не разрушили, но сейчас тяжелая техника пройти по нему не в состоянии", - пояснил эксперт.

Жданов выразил уверенность в том, что ракеты типа ATACMS Украина получит в ближайшее время.

"Думаю, что дадут. Может быть, в сентябре, ближе к ленд-лизу. Во всяком случае, не сейчас. США немного притормаживают в плане передачи нам вооружений, вот что плохо. У них, похоже, есть свое видение на ход этой кампании", - подытожил эксперт.

Ранее Жданов заявил, что пока не будет удара по мосту, линию обеспечения российских оккупантов на юге разрушить не удастся. Продолжение работы логистики захватчиков может стать серьезной проблемой для ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина изучает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Киев считает эстакаду незаконным сооружением оккупантов, которые используют его в качестве артерии для снабжения своих войск на юге. По его мнению, путепровод следует уничтожить.

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