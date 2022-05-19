Чем война в Украине выгодна и полезна США: эксперт дал ответ

Война в Украине США / Reuters

Одна из конспирологических теорий говорит о том, что война в Украине была выгодна США. Об этом во время чата на Главреде сказал политический эксперт Тарас Загородний.

"Но в действительности любая развитая страна войны, а тем более в Европе, не хочет. Такие страны стараются решать любые споры и проблемы мирным путем. Однако, когда перейдена определенная грань, развитые страны будут помогать жертве агрессии, но при этом, естественно, действовать в своих интересах", - говорит Загородний.

По словам эксперта, в этой войне с Россией у Украины и США интересы совпадают.

"Мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы выжила не просто страна, а украинская нация. Поскольку по политике Кремля понятно, что Россия ведет против украинцев войну на уничтожение. "Бизнес-план" у РФ следующий: захватить как можно больше украинской территории, расстрелять неугодных украинцев, часть украинского населения депортировать в Россию, в Сибирь, а наши территории заселить русскими. Таков наглый план Кремля на уничтожение украинцев. В России говорят открыто: "Украинцев как нации не должно существовать". То есть это чистого вида геноцид", - сказал он.

Американская политика со времен президента США Вудро Вильсона отстаивает определенные ценности, говорит эксперт.

"Ценности Штатов в данной ситуации говорят, что так, как действует Россия в отношении Украины, поступать нельзя. Потому американское общество оказывает колоссально давление на администрацию Байдена с тем, чтобы США помогали Украине больше. Конечно, есть и другие вопросы, которые параллельно США решают в этой войне, но они второстепенны. Так, например, США стремятся ликвидировать угрозы со стороны России Европе и всему миру. В Штатах прекрасно понимают: чем большее поражение потерпит Россия, чем больший ущерб ей будет нанесен, тем меньше будет потом проблем, связанных с безопасностью в Европе", - сказал он.

По словам Загороднего, война в Украине консолидировала НАТО.

"Альянс был уже фактически на грани распада, в первую очередь, из-за непонятной политики Германии, которая шла на сотрудничество с авторитарными режимами, в том числе Китаем и Россией. Теперь НАТО вновь выполняет ту роль, ради которой его и создавали. При этом Штаты теперь заставляют Германию больше тратить на оборону. И немцы увеличили бюджет на оборону в два раза после начала войны в Украине.Также он отмечает, что у США есть и экономические интересы.

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"Например, после введения эмбарго на российские нефть и газ американские производители нефти и газа получат свой профит от сложившейся ситуации. Однако гораздо больший профит в этой ситуации получат представители Ближнего Востока, которые являются производителями нефти и газа, но не являются спонсорами терроризма и не занимаются войнами. В этом случае всем хорошо, и наши интересы тут совпадают. Тем более, что Украина должна выйти на вопрос о вступлении в НАТО. И эта перспектива теперь становится вполне реальной. Особенно когда мы освободим и вернем под контроль всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. После этого вопрос о вступлении Украины в НАТО может стоять острее, чем о вступлении Украины в Евросоюз. Всеми этими возможностями Украина должна воспользоваться и стать частью западного мира, жить в цивилизованной стране, а не в том мраке, который нам в качестве альтернативы предлагает Россия", - сказал Загородний.

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Наступление РФ на Донбасс

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее сказал, что войска РФ работают над переходом к обороне на всех направлениях фронта. Оккупанты пытаются занять позиции, на которых легче будет обороняться. Попытки дальнейшего наступления проводятся только на Луганском и Изюмском направлениях.

В НАТО полагают, что Украина смогла изменить ход событий на войне с РФ. Наступление оккупантов в Донецкой и Луганской областях замедлилось. У Киева со временем есть возможность вернуть захваченные районы Донбасса и Крыма.

Аналитики американского Института исследований войны предполагают, что войска РФ, вероятно, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск на Харьковской области, чтобы защитить снабжение своих войск. Двигаться там они не могут из-за неудачи на Изюмском направлении. Специалисты прогнозируют, что в итоге оккупанты могут оставить свои позиции в регионе, а армия Украины пойдет в контрнаступление в районе Изюма.

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