Через 20 лет после: на Киевщине женщина отравила до смерти спиртным бывшего возлюбленного

По данным полиции, женщина организовала целую преступную схему для того, чтобы отравить своего бывшего возлюбленного.

Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения / Нацполиция

На Киевщине полиция задержала женщину по подозрению в отравлении по меньшей мере шести человек, один из которых скончался. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как утверждают копы, подозреваемая отправляла своим жертвам посылки с вином и сладостями, в которых содержался яд под названием таллий.

Чуть позже медики сообщили полицейским о том, что в больницу Иванковского района поступил местный житель с признаками отравления именно вышеуказанным веществом.

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Пострадавший рассказал правоохранителям, что 14 февраля ему в мессенджер пришло сообщение о том, что он якобы выиграл приз. Через несколько дней курьер принес ему бутылку рома и три шоколадки. После того, как он попробовал "подарки", ему резко стало плохо и он был госпитализирован.

Как говорит руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, вскоре четыре женщины со схожими симптомами отравления были также выявлены в больнице Фастова. Одна из потерпевших призналась, что тоже "выиграла" алкоголь и решила его употребить во время застолья.

"Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой уехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы начали выпадать клоками", — рассказала она копам.

Позднее стало известно, что мужчина скончался от последствий отравления в больнице.

Предварительно, всю схему отравления устроила его бывшая возлюбленная, с которой он 20 лет назад жил в Иванковском районе.

"Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков" и другие вещи. Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевщины, по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры, сообщили злодейке о подозрении [ч.1 ст.115 УКУ]. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также она проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", – рассказали полицейские.

Напомним, ранее, в минувшем году жители Изюмского района Харьковской области "угостили" русских оккупантов отравленными пирожками. В результате двое врагов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию.

Позднее в Киевской области, в Бородянке, местный пенсионер "угостил" кадыровцев отравленной брынзой.

"До меня дошло, чтобы приготовить отравленную брынзу на крысином яде и угощать чеченцев. Я наготовил, но как он действовал не знаю. Я крыс травил, и у меня была отрава крысиная. Вот я им и наготовил", - рассказал он позже журналистам.

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